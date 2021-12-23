Дети всегда будут лучше и умнее родителей – Путин

Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос, деградирует ли молодежь. По мнению главы государства, дети всегда будут лучше и умнее родителей.

"Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает интереснее креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы", – сказал президент.

Путин подчеркнул, что социальные сети не должны уводить детей в виртуальный мир, а должны служить дополнением реальной жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.