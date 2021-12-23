Путин назвал либеральным закон об иноагентах в России

Закон об иноагентах в России является более либеральным, чем в США, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже".

"Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. Давайте сделаем, как в США, – введем уголовную ответственность? Но мы не не требуем даже прекращения деятельности ", – сказал президент.

Путин напомнил, что закон об иноагентах был придуман на Западе в 30-е годы. За время действия документа, по его словам, нежелательными были признаны 0,034 организации.

Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.