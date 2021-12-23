Путин назвал российский бюджет социально ориентированным

Владимир Путин рассказал, что новый бюджет страны является социально ориентированным. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

Президент подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса, когда власти выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, меры поддержки были направлены на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения, в частности семей с молодыми детьми.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате. Глава государства отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве, в то время как журналисты находились в Центре международной торговли в Москве, а для представителей других регионов организовали местные площадки.

Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.