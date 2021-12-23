В "Манеже" закончились последние приготовления к ежегодной пресс-конференции президента РФ

В "Манеже" должна начаться ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она будет 17-й по счету.

В этом году решили провести пресс-конференцию в очном формате. Для этого изменили локацию. В "Манеже" места больше, поэтому соблюдать дистанцию будет легче. Хотя известно, что все участники предварительно сдавали по три ПЦР-теста.

В прошлом году глава государства не смог лично пообщаться с журналистами из-за пандемии. Он находился в своей резиденции в Ново-Огареве и по видеосвязи отвечал на вопросы.

В этом году из-за пандемии не было свободной аккредитации на мероприятие. Количество журналистов ограничили до 507.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.