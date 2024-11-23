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23 ноября, 19:30

Политика

Путин подписал закон о штрафах за подделку документов мигрантов

Путин подписал закон о штрафах за подделку документов мигрантов

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Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для юридических лиц за подделку документов, если это было сделано с целью организации нелегальной миграции.

Для организаций предусмотрены штрафы в размере от 5 до 10 миллионов рублей с изъятием инструмента, использованного для нарушения закона. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится и составит от 10 до 60 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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