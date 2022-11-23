Мишустин заявил, что уровень безработицы в РФ остается крайне низким

Уровень безработицы в России остается крайне низким, об этом заявил Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, в сентябре этот показатель был менее 4%. Этого удалось добиться, в том числе, благодаря профилактическим мерам по поддержке занятости.

Также премьер рассказал, что инфляция в РФ снизилась до 12,4%, а во многих странах Европы этот показатель выше. По словам Мишустина, российская экономика адаптируется к нынешним сложностям и показала устойчивость ко многим рискам.

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