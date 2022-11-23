Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

23 ноября, 16:00

Общество

Новости часа: снижение ВВП в РФ может составить менее 3% по итогам года

Новости часа: снижение ВВП в РФ может составить менее 3% по итогам года

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Москва готова к расширению экспорта удобрений – Путин

Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Новости часа: Мишустин рассказал, как засчитают стаж для страховой пенсии мобилизованных

Мишустин заявил о необходимости привлекать частные компании для обеспечения нужд армии РФ

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РФ сожалеет, что МАГАТЭ из-за специфики работы не говорит, кто обстреливает ЗАЭС – Песков

В РФ утвердили целевые задания по обеспечению нужд армии в зоне СВО

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Снижение ВВП по итогам года, по предварительным оценкам, может составить менее 3%. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Госдума установила прожиточный минимум на следующий год на уровне 14 375 рублей. В 2024 году он будет равен 15 049 рублей.

Москву начали украшать к новогодним и рождественским праздникам. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

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