Новости часа: снижение ВВП в РФ может составить менее 3% по итогам года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Снижение ВВП по итогам года, по предварительным оценкам, может составить менее 3%. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Госдума установила прожиточный минимум на следующий год на уровне 14 375 рублей. В 2024 году он будет равен 15 049 рублей.

Москву начали украшать к новогодним и рождественским праздникам. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.