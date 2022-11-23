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Экономика

Москва готова к расширению экспорта удобрений – Путин

Москва готова к расширению экспорта удобрений – Путин

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Москва готова к расширению экспорта удобрений и работе со всеми партнерами в этой области. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

Президент высоко оценил работу отечественных производителей и поддержал идею "Уралхима" по бесплатным поставкам продукции в Африку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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