Песков заявил, что Россию ждут новые волны пандемии коронавируса

Заболеваемость ковидом в России в последние дни снижается, но впереди мир ждут новые волны. Нужно повышать уровень вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также ответил на вопросы журналистов о том, планируют ли новые ограничения на новогодние каникулы. По словам пресс-секретаря президента, забегать вперед не нужно. До праздников еще много времени.

Прокомментировал Песков и ситуацию в Европе, где в последние недели взрывной рост заболеваемости. Волны идут одна за другой, отметили в Кремле. Все государства мира сталкиваются с одними и теми же проблемами. Это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.