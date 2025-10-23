Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 октября

Путин прокомментировал новые санкции запада против Москвы

Владимир Путин рассказал о снижении подоходного налога в России для семей с детьми

Тренировка стратегических ядерных сил прошла под руководством Путина

Путин поздравил режиссера Михалкова с юбилеем

Путин поздравил коллектив телеканала RT с 20-летием

Путин обсудил с Орбаном предстоящие переговоры с Трампом в Венгрии

Встреча Путина и Трампа может состояться через 2 недели в Будапеште

Путин призвал формировать суверенитет в сфере ТЭК

Владимир Путин сообщил о росте газового экспорта России

Владимир Путин в ходе общения в журналистами в Кремле прокомментировал новые санкции США против России. Президент назвал их недружественным актом, однако они не скажутся на экономическом положении страны.

Осенняя погода задержится в Москве до конца октября, сообщили синоптики. По их прогнозам, ближайшие дни ожидаются пасмурными и дождливыми, при этом температура воздуха будет выше климатической нормы на 4 градуса.

В столице прошло судебное заседание по делу бизнес-коуча Аяза Шабутдинова о крупном мошенничестве. Прокурор запросил для него 8 лет колонии и штраф в 15 миллионов рублей. Сторона защиты сочла запрошенный срок чрезмерно суровым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикаобществопогодагородшоу-бизнесвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика