Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 октября

Владимир Путин в ходе общения в журналистами в Кремле прокомментировал новые санкции США против России. Президент назвал их недружественным актом, однако они не скажутся на экономическом положении страны.

Осенняя погода задержится в Москве до конца октября, сообщили синоптики. По их прогнозам, ближайшие дни ожидаются пасмурными и дождливыми, при этом температура воздуха будет выше климатической нормы на 4 градуса.

В столице прошло судебное заседание по делу бизнес-коуча Аяза Шабутдинова о крупном мошенничестве. Прокурор запросил для него 8 лет колонии и штраф в 15 миллионов рублей. Сторона защиты сочла запрошенный срок чрезмерно суровым.

