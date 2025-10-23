Форма поиска по сайту

23 октября, 19:15

Путин прокомментировал новые санкции запада против Москвы

Владимир Путин рассказал о снижении подоходного налога в России для семей с детьми

Тренировка стратегических ядерных сил прошла под руководством Путина

Путин поздравил режиссера Михалкова с юбилеем

Путин поздравил коллектив телеканала RT с 20-летием

Путин обсудил с Орбаном предстоящие переговоры с Трампом в Венгрии

Встреча Путина и Трампа может состояться через 2 недели в Будапеште

Путин призвал формировать суверенитет в сфере ТЭК

Владимир Путин сообщил о росте газового экспорта России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

Владимир Путин заявил, что новые санкции Запада против Москвы не окажут влияния на экономическое самочувствие страны. Он подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать диалог с другими государствами, включая США, несмотря на растущую напряженность.

Путин напомнил, что встреча с президентом США изначально была предложена американской стороной, и обе стороны договорились тщательно готовиться к ней. Однако США позже решили перенести встречу. Президент также предупредил, что в случае ударов Украины по России дальнобойным оружием ответ будет "ошеломляющим".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

