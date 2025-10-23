Путин прокомментировал новые санкции запада против Москвы

Владимир Путин заявил, что новые санкции Запада против Москвы не окажут влияния на экономическое самочувствие страны. Он подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать диалог с другими государствами, включая США, несмотря на растущую напряженность.

Путин напомнил, что встреча с президентом США изначально была предложена американской стороной, и обе стороны договорились тщательно готовиться к ней. Однако США позже решили перенести встречу. Президент также предупредил, что в случае ударов Украины по России дальнобойным оружием ответ будет "ошеломляющим".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.