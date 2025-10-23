23 октября, 19:15Политика
Путин прокомментировал новые санкции запада против Москвы
Владимир Путин заявил, что новые санкции Запада против Москвы не окажут влияния на экономическое самочувствие страны. Он подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать диалог с другими государствами, включая США, несмотря на растущую напряженность.
Путин напомнил, что встреча с президентом США изначально была предложена американской стороной, и обе стороны договорились тщательно готовиться к ней. Однако США позже решили перенести встречу. Президент также предупредил, что в случае ударов Украины по России дальнобойным оружием ответ будет "ошеломляющим".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.