Новости часа: Песков заявил, что в России нет недостатка в информации о мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России нет недостатка в информации о мобилизации, работают все справочные ресурсы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мобилизация не коснется студентов, проходящих первичное обучение в вузах на очных и вечерних отделениях. Об этом сообщили в Минобороны.

Граждане, призванные на срочную службу, не будут участвовать в спецоперации. Об этом рассказал Генштаб РФ.