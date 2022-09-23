Песков назвал ложью сообщения о планах мобилизовать 1,2 млн россиян

Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах мобилизовать 1,2 миллиона россиян. Пресс-секретарь президента назвал эту информацию ложью, также как и распространяемые ранее данные о якобы миллионе призывников.

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