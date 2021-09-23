В Кремле не обсуждают введение нового локдауна из-за коронавируса

В администрации президента не обсуждают возможность введения нового локдауна в связи с ухудшением эпидситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом – внимательно отслеживают главы регионов – все-таки у них особые полномочия", – сообщил пресс-секретарь президента.

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