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23 августа, 15:15

Происшествия

Путин заявил, что глава ФСИН доложил о ситуации в волгоградской ИК-19

Путин заявил, что глава ФСИН доложил о ситуации в волгоградской ИК-19

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Владимир Путин на совещании Совбеза заявил, что глава ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в волгоградской ИК-19. Президент РФ добавил, что заслушает доклады глав МВД Владимира Колокольцева, Росгвардии Виктора Золотова и других силовиков.

Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. В результате произошедшего один сотрудник ФСИН убит.

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