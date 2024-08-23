Путин заявил, что глава ФСИН доложил о ситуации в волгоградской ИК-19

Владимир Путин на совещании Совбеза заявил, что глава ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в волгоградской ИК-19. Президент РФ добавил, что заслушает доклады глав МВД Владимира Колокольцева, Росгвардии Виктора Золотова и других силовиков.

Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. В результате произошедшего один сотрудник ФСИН убит.