Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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07:15

Экономика

Путин напомнил о повышении МРОТ на 18,5% с 2024 года

Путин напомнил о повышении МРОТ на 18,5% с 2024 года

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В России резко вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – сразу на 18,5%. Об этом напомнил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам президента, такое увеличение гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом. В данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. После индексации в новом году он будет 19 242 рубля. В июне президент пообещал к 2030 году увеличить МРОТ вдвое.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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