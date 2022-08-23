Новости последнего часа: Мишустин призвал проработать доступность ж/д перевозок туристов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проработать доступность железнодорожных перевозок туристов необходимо до 12 сентября. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Движение на внешней стороне МКАД в районе Дмитровского шоссе восстановили после аварии. Об этом сообщил Дептранс.

Вводить дополнительные противоэпидемические меры в школах России не требуется. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.