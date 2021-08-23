Путин рассказал о поставках вооружения на экспорт

Российские оборонные предприятия в срок поставляют экспортную продукцию, несмотря на сложную эпидобстановку, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сейчас оно надежно защищает безопасность очень многих стран мира. А наши оборонные предприятия, даже несмотря на сложности, вызванные пандемией, точно в срок производят и поставляют экспертную продукцию", – сказал Путин, открывая форум Международный военно-технический форум "Армия-2021".

Президент отметил, что даже в этих сложных условиях борьбы с пандемией оборонные предприятия ни на день не прекращали работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.