Европарламент принял резолюцию с призывом дать Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС

Европарламент принял резолюцию с призывом дать Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. За резолюцию проголосовали 529 парламентариев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь об упразднении границ между РФ и Украиной в Запорожье не идет.