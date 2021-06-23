В регионы РФ поставят около 4 млн доз вакцины "Спутник Лайт"

Около четырех миллионов доз вакцины "Спутник Лайт" планируют поставить в регионы. Соответствующий проект Михаил Мишустин поручил подготовить Росрезерву, Минздраву и Минфину до 25 июня. Об этом сообщается на сайте кабмина.

До середины следующей недели Минпромторг должен доложить правительству о формировании необходимого запаса кислорода в больницах. К июлю Минздрав и столичные власти решат, нужно ли перепрофилировать под ковид федеральные медцентры.

Также Мишустин рекомендовал властям регионов сформировать резерв коек для больных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.