Мишустин поручил проработать поставку еще не менее 4 млн доз "Спутника Лайт" в регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росрезерву, Минздраву и Минфину внести в правительстве проект распоряжения о поставке вакцины "Спутник Лайт" в регионы страны.

"Внести в правительство Российской Федерации проект распоряжения правительства Российской Федерации о поставке вакцины "Спутник Лайт" в субъекты Российской Федерации, предусмотрев в нем объем поставок вакцины не менее 4 млн доз и срок окончания соответствующего государственного контракта 30 сентября 2021 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное поручение должно быть выполнено до 25 июня 2021 года.