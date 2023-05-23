Новости часа: Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия переживает нелегкие времена, но в данный момент происходит мощный момент консолидации. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

Метеорологическое лето придет в Москву с опозданием. Обычно оно наступает 26 мая, рассказали синоптики.

Обновленную уличную галерею граффити открыли у Курского вокзала в Москве. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.