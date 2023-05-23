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23 мая, 16:45

Политика

Новости часа: Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена

Новости часа: Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена

Путин заявил о стремлении России прекратить войну с помощью спецоперации

Путин может обсудить с Совбезом атаку диверсантов на Белгородскую область 26 мая – Песков

Новости часа: около 100 человек вывезли с Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ

Путин проведет церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля 23 мая

Медведев высказал мнение об украинских диверсантах в Белгородской области

Новости часа: Песков прокомментировал деятельность украинских боевиков против РФ

Путин не планирует провести экстренное совещание из-за событий в Белгородской области

Мадрид заявил, что не может помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов

Новости часа: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия переживает нелегкие времена, но в данный момент происходит мощный момент консолидации. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

Метеорологическое лето придет в Москву с опозданием. Обычно оно наступает 26 мая, рассказали синоптики.

Обновленную уличную галерею граффити открыли у Курского вокзала в Москве. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

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