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Политика

Медведев высказал мнение об украинских диверсантах в Белгородской области

Медведев высказал мнение об украинских диверсантах в Белгородской области

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение об украинских диверсантах в Белгородской области. Он заявил, что исполнители теракта в регионе должны быть уничтожены, подобно крысам.

22 мая на территорию Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вячеслав Гладков отметил, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоРоман Карлов
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