Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение об украинских диверсантах в Белгородской области. Он заявил, что исполнители теракта в регионе должны быть уничтожены, подобно крысам.

22 мая на территорию Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вячеслав Гладков отметил, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.