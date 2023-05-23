Новости часа: Песков прокомментировал деятельность украинских боевиков против РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Деятельность украинских боевиков против РФ требует в ответ больших усилий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рабочая группа по СВО внесла поправки о матпомощи участникам спецоперации, остановившим трудовой договор. Об этом рассказал глава рабочей группы Андрей Турчак.

Более 30 детских садов и школ построят в ТиНАО за 2023 год. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.