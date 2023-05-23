Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Общество

Новости часа: Песков прокомментировал деятельность украинских боевиков против РФ

Новости часа: Песков прокомментировал деятельность украинских боевиков против РФ

Путин не планирует провести экстренное совещание из-за событий в Белгородской области

Мадрид заявил, что не может помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов

Новости часа: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область – Песков

Новости часа: в Кремле прокомментировали контакты по зерновой сделке

Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

В Кремле ответили на вопрос о шестидневной рабочей неделе

Условия "Фабрики проектного финансирования" улучшили для инвесторов – Мишустин

Новости часа: Путин заявил, что против РФ направлен практически весь арсенал Запада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Деятельность украинских боевиков против РФ требует в ответ больших усилий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рабочая группа по СВО внесла поправки о матпомощи участникам спецоперации, остановившим трудовой договор. Об этом рассказал глава рабочей группы Андрей Турчак.

Более 30 детских садов и школ построят в ТиНАО за 2023 год. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Читайте также
властьпроисшествияобществогородстроительствовидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика