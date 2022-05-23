Путин заявил о положительном эффекте перехода на расчеты в нацвалютах

Переход РФ к расчетам в нацвалютах с партнерами способствует укреплению рубля. Об этом заявил Владимир Путин.

Реконструкция стадиона "Москвич" подходит к концу, сообщил Сергей Собянин.

Первые случаи заражения оспой обезьян выявлены в Дании и Шотландии.