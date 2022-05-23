Переход на расчеты в нацвалютах с партнерами способствует укреплению рубля – Путин

Переход России на расчеты в национальных валютах с другими странами, в том числе с Белоруссией, дает эффект, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко. По его словам, это способствует укреплению рубля.

Президент напомнил, что ранее белорусский лидер неоднократно говорил о необходимости таких шагов.

"Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. И в целом – не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть, выполняя все свои обязательства, – мы по некоторым товарным группам переходим на национальную валюту, на рубли, это способствует укреплению рубля", – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что для России и Белоруссии в этом нет ничего нового, поскольку страны давно торгуют в национальных валютах.

Президент добавил, что российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар, несмотря на все сложности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

