Кабмин выделит 3 млрд рублей на капремонт общежитий вузов в нескольких регионах России

Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на проведение капитального ремонта студенческих общежитий вузов в ряде регионов России. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он добавил, что работу по обновлению студенческих общежитий кабмин ведет по поручению президента России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.