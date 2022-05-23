Песков заявил, что обмен пленными между РФ и Украиной идет постоянно

Обмен пленными между РФ и Украиной идет постоянно, в том или ином виде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экологические программы в Москве на фоне экономической ситуации приостанавливать не планируется, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Дополнительный поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь запустят на этой неделе.