В Кремле высказались об обмене пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными между Россией и Украиной идет постоянно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также ответил на вопрос, будут ли менять пленных с "Азовстали" на украинского политика Виктора Медведчука. По словам пресс-секретаря президента, вряд ли можно говорить о возможно обмене, поскольку речь идет о военных и членах националистических формирований.

Представитель Кремля также прокомментировал тему поставок зерна в Европу. По его словам, Россия всегда была надежным экспортером. Песков заметил, что российская сторона не мешает и Украине вывозить зерно со своей территории по железным дорогам. Он подчеркнул, что из Польши идут эшелоны с оружием, и в обратном направлении поезда можно загружать продовольствием.

Что касается поставок морем, Песков заметил, что эту проблему создала не Россия, а те страны, которые ввели санкции. И именно из-за них в мире может возникнуть угроза голода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.