Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Известно, все четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" найдены и задержаны.

Террористы открыли стрельбу в здании "Крокуса" вечером 22 марта. Это произошло перед началом концерта группы "Пикник".

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Позднее его удалось локализовать.