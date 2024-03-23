Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 16:00

Происшествия

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

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Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Известно, все четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" найдены и задержаны.

Террористы открыли стрельбу в здании "Крокуса" вечером 22 марта. Это произошло перед началом концерта группы "Пикник".

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Позднее его удалось локализовать.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
властьпроисшествиявидеоСтанислав Кулик
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