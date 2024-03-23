Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких при теракте. Он уточнил, что жертвами трагедии стали ни в чем не повинные люди, в том числе дети, подростки и женщины.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о жертвах теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.