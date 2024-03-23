Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 15:45

Происшествия

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле"

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле"

Глава ФСБ доложил Путину о задержании участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Главы силовых ведомств доложили Владимиру Путину о расследовании теракта в "Крокусе"

В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"

Путин получает информацию о происходящем в "Крокусе" – Песков

Владимир Путин выступил с обращением по результатам выборов президента РФ

Владимир Путин подвел итоги голосования на выборах президента

ЦИК заявил о 41 случае порчи бюллетеней

Владимир Путин резко высказался насчет вероятности терактов в России

Владимир Путин поздравил Россиян с 10-летием воссоединения Крыма с исторической родиной

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких при теракте. Он уточнил, что жертвами трагедии стали ни в чем не повинные люди, в том числе дети, подростки и женщины.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о жертвах теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
властьпроисшествиявидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика