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23 марта, 11:15

Происшествия

Глава ФСБ доложил Путину о задержании участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Глава ФСБ доложил Путину о задержании участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

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Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

Вечером 22 марта неизвестные лица открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". Затем в здании произошел пожар, площадь которого впоследствии увеличилась до 12 900 квадратных метров. Его удалось локализовать.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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