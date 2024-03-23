Глава ФСБ доложил Путину о задержании участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

Вечером 22 марта неизвестные лица открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". Затем в здании произошел пожар, площадь которого впоследствии увеличилась до 12 900 квадратных метров. Его удалось локализовать.