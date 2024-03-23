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23 марта, 08:00

Происшествия

Главы силовых ведомств доложили Владимиру Путину о расследовании теракта в "Крокусе"

Главы силовых ведомств доложили Владимиру Путину о расследовании теракта в "Крокусе"

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Главы силовых ведомств доложили Владимиру Путину о том, как расследуется теракт в "Крокусе". В ночь на 23 марта отчитались директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель СКР Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о мерах, предпринятых для спасения людей и оказании всей возможной помощи пострадавшим.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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