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23 марта, 16:00

Политика

Новости часа: Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов

Новости часа: Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов

Новости часа: Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств

Новости часа: МРОТ в РФ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

Мишустин призвал не торопиться с отменой ЕГЭ

РФ будет выпускать сотни самолетов различных модификаций в год – Мишустин

Новости часа: Мишустин сообщил, сколько россиян сохранили доходы из-за увеличения МРОТ

Мишустин заявил, что целью антироссийских санкций был народ РФ

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков

Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Новости часа: Путин заявил, что ожидает прирост студенческих обменов между РФ и КНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов. Об этом он сообщил в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.

Движение затруднено в районе улицы Воронцово поле. Там грузовик сбил велосипедиста, заявил Дептранс.

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вхождении страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

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