Новости часа: Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов. Об этом он сообщил в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.

Движение затруднено в районе улицы Воронцово поле. Там грузовик сбил велосипедиста, заявил Дептранс.

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вхождении страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.