Новости часа: МРОТ в РФ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимальный размер оплаты труда проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме в ходе выступления с отчетом о работе правительства России.

В Москве усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском паводка. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дождливая и теплая погода с температурой до 13 градусов будет в Москве в выходные, 25 и 26 марта. Таков прогноз Гидрометцентра.