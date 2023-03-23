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23 марта, 15:00

Общество

Новости часа: МРОТ в РФ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

Новости часа: МРОТ в РФ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

Мишустин призвал не торопиться с отменой ЕГЭ

РФ будет выпускать сотни самолетов различных модификаций в год – Мишустин

Новости часа: Мишустин сообщил, сколько россиян сохранили доходы из-за увеличения МРОТ

Мишустин заявил, что целью антироссийских санкций был народ РФ

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков

Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Новости часа: Путин заявил, что ожидает прирост студенческих обменов между РФ и КНР

Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг 185 млрд долларов – Путин

Путин заявил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минимальный размер оплаты труда проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме в ходе выступления с отчетом о работе правительства России.

В Москве усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском паводка. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дождливая и теплая погода с температурой до 13 градусов будет в Москве в выходные, 25 и 26 марта. Таков прогноз Гидрометцентра.

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