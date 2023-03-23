Новости часа: Мишустин сообщил, сколько россиян сохранили доходы из-за увеличения МРОТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доходы 15 миллионов россиян удалось сохранить благодаря увеличению МРОТ на 17%. Об этом заявил Михаил Мишустин.

23 марта в Москве стал самым теплым днем с начала года. Температура поднялась выше 9 градусов, рассказали синоптики.

"Аэрофлот" в выходные, 25–26 марта, расширит программу полетов в Турцию. В списке есть пять направлений.