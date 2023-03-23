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13:30

Общество

Новости часа: Мишустин сообщил, сколько россиян сохранили доходы из-за увеличения МРОТ

Новости часа: Мишустин сообщил, сколько россиян сохранили доходы из-за увеличения МРОТ

Мишустин заявил, что целью антироссийских санкций был народ РФ

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков

Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Новости часа: Путин заявил, что ожидает прирост студенческих обменов между РФ и КНР

Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг 185 млрд долларов – Путин

Путин заявил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад не позволяет Киеву выйти на мирные переговоры

Новости часа: Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на 21 марта

Новости часа: бизнес РФ не воспримет всерьез предложение Запада о выводе из-под санкций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доходы 15 миллионов россиян удалось сохранить благодаря увеличению МРОТ на 17%. Об этом заявил Михаил Мишустин.

23 марта в Москве стал самым теплым днем с начала года. Температура поднялась выше 9 градусов, рассказали синоптики.

"Аэрофлот" в выходные, 25–26 марта, расширит программу полетов в Турцию. В списке есть пять направлений.

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