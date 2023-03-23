Мишустин заявил, что целью антироссийских санкций был народ РФ

Сильнейший санкционный удар был нанесен по России в 2022 году, а главной целью западных ограничений был именно российский народ и тотальная безработица. Об этом заявил Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства за 2022 год перед депутатами в Госдуме.

По словам премьер-министра, благодаря контрмерам удалось вернуть экономику на траекторию роста. В условиях санкционного давления и инфляционного всплеска основным направлением работы правительства стала поддержка доходов людей, отметил Мишустин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.