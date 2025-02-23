Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент назвал главными героями праздника участников специальной военной операции – солдат и офицеров.

Глава государства напомнил, что 2024-й объявлен Годом защитника Отечества в честь поколения победителей, их героизма и жертвенности, а также в знак уважения к тем, кто продолжает их дело. Он поблагодарил военнослужащих за силу духа, решимость и службу стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.