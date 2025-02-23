Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 09:15

Общество

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Путин поручил кабмину отрегулировать возвращение иностранных компаний на рынок России

Песков заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться до конца февраля или позже

Сергей Собянин представил Владимиру Путину стенд с передовыми разработками

Синоптики пообещали, что москвичи почувствуют приближение весны в выходные

Песков сообщил, что место для встречи Путина и Трампа пока не определено

Путин заявил, что Россия будет поддерживать инвестиции в исследования и разработки

Песков сообщил о вручении госнаграды героям России

Путин заявил о роли России в освобождении Александра Труфанова

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент назвал главными героями праздника участников специальной военной операции – солдат и офицеров.

Глава государства напомнил, что 2024-й объявлен Годом защитника Отечества в честь поколения победителей, их героизма и жертвенности, а также в знак уважения к тем, кто продолжает их дело. Он поблагодарил военнослужащих за силу духа, решимость и службу стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществовидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика