Облачная погода и до 6 градусов мороза прогнозируются в столице 23 января

Во вторник, 23 января, в Москве ожидается облачная погода и до -6 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетных семей и мерах их поддержки.

Вдобавок к этому заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об использовании ИИ в тестовом режиме в лабораторной службе столицы.

Также заммэра Наталья Сергунина сообщила, что авторы лучших проектов чемпионата "Технолидеры Москвы" получили гранты.

А в одной из московских пожарно-спасательных частей появился пушистый "сотрудник".

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