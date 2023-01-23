Новости часа: Путин обсудит с кабмином развитие внутреннего туризма 24 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа, Владимир Путин обсудит с кабмином развитие внутреннего туризма 24 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Латвия с 24 февраля понижает уровень дипотношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Об этом решении сообщило МИД страны.

Четыре человека погибли, два пострадали в аварии с микроавтобусом в Пермском крае. Таковы данные регионального управления МВД.