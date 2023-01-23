Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 16:30

Политика

Новости часа: Путин обсудит с кабмином развитие внутреннего туризма 24 января

Новости часа: Путин обсудит с кабмином развитие внутреннего туризма 24 января

Песков объяснил, почему указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Путин учредил День метростроителя в РФ

Новости часа: Песков не увидел условий для переговоров РФ с Украиной

Новости часа: Песков объяснил продолжающееся действие указа о частичной мобилизации

Песков заявил, что частичная мобилизация, кроме призыва, включает другие задачи МО РФ

Новости часа: кабмин РФ продлил отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

Новости часа: Путин обсудил ход СВО с постоянными членами Совбеза РФ

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Новости часа: в Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа, Владимир Путин обсудит с кабмином развитие внутреннего туризма 24 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Латвия с 24 февраля понижает уровень дипотношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Об этом решении сообщило МИД страны.

Четыре человека погибли, два пострадали в аварии с микроавтобусом в Пермском крае. Таковы данные регионального управления МВД.

Читайте также
властьтуризмполитиказа рубежомпроисшествияДТПрегионывидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика