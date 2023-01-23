Новости часа: Песков объяснил продолжающееся действие указа о частичной мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Призыв граждан в рамках частичной мобилизации завершен, указ продолжает действовать по другим пунктам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

13 машин столкнулись на трассе в Кузбассе из-за сложной погоды. О ДТП рассказала Госавтоинспекция.

В Москве температура вырастет до 0 градусов к концу недели. О повышении температуры заявил Гидрометцентр.