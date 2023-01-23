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Новости

23 января, 13:15

Общество

Новости часа: Песков объяснил продолжающееся действие указа о частичной мобилизации

Новости часа: Песков объяснил продолжающееся действие указа о частичной мобилизации

Песков заявил, что частичная мобилизация, кроме призыва, включает другие задачи МО РФ

Новости часа: кабмин РФ продлил отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

Новости часа: Путин обсудил ход СВО с постоянными членами Совбеза РФ

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Новости часа: в Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Путин обсудил ход СВО на совещании с постоянными членами Совбеза

Новости часа: в Кремле призвали ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации

Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Песков призвал ориентироваться на слова президента РФ по вопросу мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Призыв граждан в рамках частичной мобилизации завершен, указ продолжает действовать по другим пунктам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

13 машин столкнулись на трассе в Кузбассе из-за сложной погоды. О ДТП рассказала Госавтоинспекция.

В Москве температура вырастет до 0 градусов к концу недели. О повышении температуры заявил Гидрометцентр.

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