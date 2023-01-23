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Новости

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Экономика

Новости часа: кабмин РФ продлил отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

Новости часа: кабмин РФ продлил отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний

Новости часа: Путин обсудил ход СВО с постоянными членами Совбеза РФ

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Новости часа: в Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Путин обсудил ход СВО на совещании с постоянными членами Совбеза

Новости часа: в Кремле призвали ориентироваться на слова Путина по вопросу мобилизации

Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей

Песков призвал ориентироваться на слова президента РФ по вопросу мобилизации

Поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень – Песков

Новости часа: поставки Украине оружия для ударов по РФ обострят конфликт – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ продлил отсрочку по уплате страховых взносов для компаний из 70 секторов. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Всех четырех погибших в авиакатастрофе в Непале россиян опознали. Об этом заявил посол РФ Алексей Новиков.

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он одержал победу в матче против норвежского спортсмена Каспера Рууда.

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