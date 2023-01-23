12:00Экономика
Новости часа: кабмин РФ продлил отсрочку по уплате страховых взносов для части компаний
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ продлил отсрочку по уплате страховых взносов для компаний из 70 секторов. Об этом рассказал Михаил Мишустин.
Всех четырех погибших в авиакатастрофе в Непале россиян опознали. Об этом заявил посол РФ Алексей Новиков.
Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он одержал победу в матче против норвежского спортсмена Каспера Рууда.