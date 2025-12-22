Форма поиска по сайту

22 декабря, 14:30

Политика

Владимир Путин встретился с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге

Владимир Путин встретился с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге

Путин заявил, что Красный Лиман в ДНР в ближайшее время окажется под контролем ВС РФ

Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни "Машенька"

Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за переноса рейсов

Владимир Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"

Владимир Путин рассказал, что российская армия наступает по всей линии соприкосновения

Владимир Путин провел итоговую пресс-конференцию в Гостином дворе

Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру

Путин на прямой линии рассказал о новых мерах поддержки молодых семей

Путин затронул более 70 тем во время прямой линии

Владимир Путин провел в "Эрмитаже" встречу с лидерами стран Содружества Независимых Государств. В Санкт-Петербург прибыли президенты Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Гостей встретил директор музея Михаил Пиотровский, а в ходе осмотра основных экспонатов Путин лично выступил в роли гида. В своем обращении к главам государств российский президент отметил, что главная цель саммита – подвести итоги совместной работы за уходящий год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

властьполитикавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

