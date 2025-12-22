Владимир Путин встретился с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге

Владимир Путин провел в "Эрмитаже" встречу с лидерами стран Содружества Независимых Государств. В Санкт-Петербург прибыли президенты Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Гостей встретил директор музея Михаил Пиотровский, а в ходе осмотра основных экспонатов Путин лично выступил в роли гида. В своем обращении к главам государств российский президент отметил, что главная цель саммита – подвести итоги совместной работы за уходящий год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.