22 декабря, 21:15Общество
Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2023 году
Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2023 году. Об этом президент РФ сообщил в ходе пресс-конференции 22 декабря.
Он отметил, что Россия прошла этот год уверенно и демонстрирует показатели в экономике лучше, чем во многих странах G20. Глава государства также отметил заслуги бойцов, которые участвуют в спецоперации, и поблагодарил молодежь, которая активно помогает фронту.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.