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Новости

22 декабря, 21:15

Общество

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2023 году

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2023 году

Путин сообщил, что огласит послание Федеральному собранию в начале следующего года

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Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2023 году. Об этом президент РФ сообщил в ходе пресс-конференции 22 декабря.

Он отметил, что Россия прошла этот год уверенно и демонстрирует показатели в экономике лучше, чем во многих странах G20. Глава государства также отметил заслуги бойцов, которые участвуют в спецоперации, и поблагодарил молодежь, которая активно помогает фронту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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