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Новости

22 декабря, 21:00

Общество

Путин сообщил, что огласит послание Федеральному собранию в начале следующего года

Путин сообщил, что огласит послание Федеральному собранию в начале следующего года

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Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в начале следующего года. Об этом президент заявил на пресс-конференции. Он отметил, что Россия прошла этот год уверенно и демонстрирует показатели в экономике лучше, чем во многих странах G20.

22 декабря глава государства также ознакомился с молодежными проектами, которые были представлены в "Доме молодежи" в московском Манеже. Он отметил, что всех авторов объединяет готовность приходить на помощь тем, кто в ней нуждается.

В свою очередь, Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает молодежь. Мэр отметил, что почти три года назад был открыт проектный офис "Молодежь Москвы". За это время его команда запустила 10 городских проектов по разным направлениям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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