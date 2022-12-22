Путин назвал тех, кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"

Владимир Путин предположил, что взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были выгодны тем, кто заинтересован в газовом транзите через Украину. Об этом он сообщил а пресс-подходе к журналистам.

Глава государства подтвердил, что представители РФ имели возможность один раз посмотреть на места взрывов. При этом он отметил, что полноценное расследование инцидента не ведется.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.