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22 декабря, 19:30

Экономика

Путин назвал тех, кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"

Путин назвал тех, кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"

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Владимир Путин предположил, что взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были выгодны тем, кто заинтересован в газовом транзите через Украину. Об этом он сообщил а пресс-подходе к журналистам.

Глава государства подтвердил, что представители РФ имели возможность один раз посмотреть на места взрывов. При этом он отметил, что полноценное расследование инцидента не ведется.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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