Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в начале 2023 года. Об этом президент заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что Россия прошла этот год уверенно и демонстрирует показатели в экономике лучше, чем во многих странах G20. Глава государства также отметил заслуги бойцов, которые участвуют в спецоперации, и поблагодарил молодежь, которая активно помогает фронту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.