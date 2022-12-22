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Новости

22 декабря, 19:15

Общество

Путин огласит послание Федеральному собранию в начале 2023 года

Путин огласит послание Федеральному собранию в начале 2023 года

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Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в начале 2023 года. Об этом президент заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что Россия прошла этот год уверенно и демонстрирует показатели в экономике лучше, чем во многих странах G20. Глава государства также отметил заслуги бойцов, которые участвуют в спецоперации, и поблагодарил молодежь, которая активно помогает фронту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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