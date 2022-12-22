Новости часа: Путин призвал студентов проходить практику в благотворительных организациях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нужно разрешить студентам проходить практику в благотворительных организациях. Об этом заявил Владимир Путин.

Электромобили "Москвич" поступят в продажу с 26 декабря 2022 года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Основные усилия ВС РФ сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.