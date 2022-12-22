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Новости

22 декабря, 17:15

Политика

Новости часа: Путин призвал студентов проходить практику в благотворительных организациях

Новости часа: Путин призвал студентов проходить практику в благотворительных организациях

Молодежь попала под шквал информационных атак – Путин

Новости часа: Путин позволил выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами

Путин провел заседание Госсовета по вопросам молодежной политики

Новости часа: американские системы Patriot являются законной целью для военных РФ – Песков

Путин предложил обсудить концепцию внешней политики России на совещании Совбеза

Новости часа: Путин согласился с предложениями Шойгу о структурных изменениях ВС РФ

Путин заявил, что возможности российских военных увеличиваются с каждым днем

Новости часа: Путин заявил о необходимости расширять арсенал современных ударных средств

Российские военные в зоне СВО действуют мужественно и стойко – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нужно разрешить студентам проходить практику в благотворительных организациях. Об этом заявил Владимир Путин.

Электромобили "Москвич" поступят в продажу с 26 декабря 2022 года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Основные усилия ВС РФ сосредоточены на завершении освобождения территории ДНР. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

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