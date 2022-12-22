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Общество

Путин провел заседание Госсовета по вопросам молодежной политики

Путин провел заседание Госсовета по вопросам молодежной политики

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Владимир Путин 22 декабря провел заседание Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. На мероприятии он рассказал о ключевой цели академического курса по основам государственности России.

Также президент заявил, что в Сети много недостоверной информации, поэтому особенно большое значение приобретают знания, которые могут передать профессионалы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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