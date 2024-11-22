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22 ноября, 22:00

Политика

Работа над такими ракетными системами "Орешник" имеет важное значение для РФ

Работа над такими ракетными системами "Орешник" имеет важное значение для РФ

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Работа над такими ракетными системами, как "Орешник", имеет жизненно важное значение для России. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Военно-промышленного комплекса. Президент также отметил, этот баллистический снаряд уникален, а средств его перехвата сейчас не существует.

Также, по словам президента, кроме "Орешника" сегодня в работе целая линейка систем подобного рода. И по результатам испытаний это оружие также войдет в серию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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