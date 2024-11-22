Работа над такими ракетными системами "Орешник" имеет важное значение для РФ

Работа над такими ракетными системами, как "Орешник", имеет жизненно важное значение для России. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Военно-промышленного комплекса. Президент также отметил, этот баллистический снаряд уникален, а средств его перехвата сейчас не существует.

Также, по словам президента, кроме "Орешника" сегодня в работе целая линейка систем подобного рода. И по результатам испытаний это оружие также войдет в серию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.